Modolo. Trattore va in fiamme ma l'agricoltore riesce a rimanere illeso

MODOLO (BELLUNO) Un trattore è andato a fuoco in un campo agricolo. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono accorsi con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, e hanno spento le fiamme che hanno bruciato per probabili cause elettromeccaniche il trattore, che trainava un mezzo trinciante. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento sono in fase di completamento.