Fiamme sotto il trattore mentre sta lavorando, agricoltore salvo, ma l'incendio divora anche l'imballatrice

BARBARANO MOSSANO - Dalle 17 di oggi, 17 giugno 2023, i vigili del fuoco stanno operando in un campo agricolo nei pressi di Via Poigo a Barbarano Mossano per l’incendio di un trattore e di un’imballatrice e di circa un ettaro di terreno: nessuna persona è rimasta ferita. L’agricoltore stava lavorando con il trattore, quando ha visto divampare le fiamme sotto il mezzo, ha tentato di staccare il rimorchio senza riuscirci per la velocità della propagazione del fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e sette operatori hanno spento con la schiuma i due mezzi agricoli, per poi spegnere anche l’incendio del campo. Ancora in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dei mezzi.

Ultimo aggiornamento: 19:27

