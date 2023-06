Brogliano. Autobetoniera prende fuoco, il conducente si ferisce mentre tenta la fuga dalla cabina

BROGLIANO (VICENZA) - Un'autobetoniera è andata a fuoco per un probabile problema al motore. Il conducente è rimasto ferito mentre abbandonava la cabina di guida. È successo oggi, martedì 20 giugno, alle 15:20 in via Monte a Brogliano, dove i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, arrivati da Arzignano e Vicenza, con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, spegnendo con la schiuma il mezzo da cantiere andato a fuoco.

L’autista è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso.