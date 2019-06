I quadri del Tiziano lasciano gli Uffizi e tornano a casa in Cadore

di Giuditta Bolzonello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI CADORE - La vera novità dell'estate in Cadore è un'iniziativa della Magnifica Comunità che ha saputo strappare agli Uffizi due opere legate a Tiziano per una straordinaria mostra evento nella casa natale del maestro Vecellio a Pieve di Cadore. Si tratta di due autoritratti, uno sicuramente di Tiziano dipinto con il figlio Orazio, l'altro invece è opera di artisti di scuola del nord Europa. Grazie all'accordo le due tele arriveranno a Pieve per l'apertura della mostra Tiziano. L'enigma dell'autoritratto, in memoria di Lionello Puppi, che sarà inaugurata il 28 luglio e resterà aperta fino a fine settembre.