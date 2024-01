Ucciso da una malattia a 36 anni: Enrico Tabacchi lascia la moglie e due figli piccoli

PIEVE DI CADORE - Pieve di Cadore piange Enrico Tabacchi, sconfitto a 36 anni da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e due figli piccoli. L'intera comunità di Pieve è in lutto per la morte di questo giovane uomo che è stato colpito da una malattia incurabile e si stringe attorno alla moglie, ai due figli e a tutti i familiari. I familiari hanno inoltre espresso il desiderio che le offerte raccolte durante le esequie siano evolute all'"Hospice Casa Tua Due" di Belluno. I funerali saranno celebrati a Pieve nella chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente martedì 16 gennaio alle ore 14,30 e saranno preceduti alle14 dalla recita del Santo Rosario.