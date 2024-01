FONTANAFREDDA - Un malore improvviso che l'ha colta a Villach, dove da tempo viveva e aveva avviato la propria attività di interior design: è morta così Stefania Neziosi, 57 anni compiuti il 10 dicembre scorso. L'arredamento lo aveva nel sangue, ereditato da una famiglia - profondamente radicata a Vigonovo di Fontanafredda - che dal 1960 segue il settore del mobile con un'azienda fondata dal padre e dallo zio e che ha tuttora una rinomata show-room a San Giovanni di Polcenigo e nella secodna metà degli anni Novanta Stefania era anche entrata a far parte (in rappresentanza proprio della Mostra del mobile Neziosi Polcenigo) del nuovo Gruppo del Mobile che era stato creato all'interno dell'Ascom provinciale per promuovere il settore e svilupparne le reali esigenze.



Poi la scelta di creare una propria attività di interior designer che l'aveva portata ad aprire il proprio "atelier" a Villach, con un ufficio anche a Vienna e ad avere importanti collaborazioni con aziende italiane e straniere, diventando anche una delle "esperte" della Griffner.

Per Stefania Neziosi è prevista una doppia cerimonia di addio. La prima, domani, alle 12.30, nella sala degli addii dell'agenzia funebre in Klagenfurter Strasse, preceduta da una messa (alle 11) nella chiesa della Santa Croce sempre nella cittadina austriaca; e la seconda martedì, alle 15, nella Chiesa arcipretale di Vigonovo, preceduta, il lunedì sera alle 19.30, sempre nella chiesa di Vigonovo, da un rosario. L'urna verrà poi tumulata nel cimitero di Vigonovo.

La famiglia - Stefania ha lasciato le sorelle Oriana e Nives, il cognato Ermes e i nipoti Luca, Daniele ed Eleonora - nel dare l'annuncio delle esequie ha anche comunicato che eventuali offerte verranno devolute all'oratorio di Vigonovo.