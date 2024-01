Infarto la vigilia di Natale, si è spento in ospedale il dirigente dell'Ulss 6 Giampaolo Zulian

ABANO (PADOVA) - É morto ieri sera, 8 gennaio, Giampaolo Zulian, 59 anni, dirigente dell'Ulss 6 Euganea. Ricoverato per un malore all'ospedale di Siena, non è più uscito dalla terapia intensiva. Zulian, che per oltre 30 anni è stato il responsabile dei servizi sociali al Comune di Abano, è stato colpito da un infarto la vigilia di Natale mentre era in vacanza con la moglie.

Subito ricoverato, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Dopo la lunga carriera ad Abano, Giampaolo Zulian aveva vinto, circa 2 anni fa, il concorso per dirigente all'Ulss 6 Euganea, andando a coprire l'incarico di responsabile delle "Attività sociali delegate facoltative" nella sede di Cittadella, assumendo così la direzione delle progettualità fra l'amministrazione sanitaria e gli enti locali del territorio. «I colleghi, particolarmente addolorati, ricordano il dr.