Gorizia. Ciclista travolto da un furgone, portato in ospedale in elicottero: è grave

GORIZIA - Ciclista travolto da un furgone, finisce in ospedale in codice rosso. L'incidente si è verificato questa mattina, 17 febbraio, in via Brigata Re a Lucinico di Gorizia. La dinamica ancora non è chiara, una bici e un furgone si sono scontrati: il ciclista è rimasto gravemente ferito.

Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza da Gorizia e l'elicottero, sul posto anche le forze dell'ordine. Il ciclista è stato portato in volo all'ospedale di Cattinara.