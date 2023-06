SEDICO - Via ai lavori di Veneto Strade sul punto del distacco che sovrasta la 203 Agordina, in località La Pissa, in comune di Sedico, al confine con la Valle Agordina: disagi da lunedì. Si tratta del tratto “maledetto”, ovvero quello tra il chilometro 16 e 400 e 16 e 600. Proprio in questo ultimo punto della chilometrica domenica 4 giugno scorso un masso ha sfondato il tettuccio di un’auto con una famiglia padovana a bordo. Miracolati i genitori con i due figli piccoli, ma la paura era stata tanta, ed erano scattati gli appelli a mettere in sicurezza quel tratto di strada. Detto fatto. Veneto Strade partirà con una prima tranche di lavori di disgaggio sulla parete di 90 metri per 90. Un lavoro fatto in somma urgenza che comporta un investimento di 50mila euro. Si procederà poi con un’altra parte dell’intervento, quella più corposa da 300mila euro. Scatterà a luglio quando saranno effettuati lavori di posizionamento di una rete metallica paramassi: un’opera che non terminerà prima di agosto.

I DISAGI

In entrambi i casi ci saranno disagi per gli utenti della strada. Con una ordinanza diffusa ieri Veneto Strade spiega che dal 19 giugno, lunedì al 27 giugno (escluso sabato e domenica) ci saranno interruzioni temporanee al traffico nel tratto tra il chilometro 16 e 100 e 16 e 500. Le chiusure nelle seguenti fasce orarie: dalle 8 alle 9.35, dalle 9.50 alle 11.10, dalle 11.25 alle 12.20 e dalle 14.25 alle 15.55. Ci sarà apposita segnaletica e movieri in loco, che regoleranno il traffico. Disagi più pesanti ci saranno invece da luglio, quando verrà effettuato il secondo intervento. La messa in sicurezza del tratto si è resa necessaria dopo il sopralluogo effettuato dal geologo, incaricato da Veneto Strade.