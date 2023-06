Masso si stacca e sfonda il tetto di un'auto: per pochi centimetri famiglia con bambini si salva

SEDICO - Un grosso sasso (misure 20x 20 x40 ) è caduto nel pomeriggio di oggi, 4 giugno 2023, in Comune di Sedico sulla strada regionale Agordina e ha sfondato il tetto di un'auto con a bordo una famiglia di Abano Terme con bambini piccoli diretta ad Alleghe. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi perchè per pochi centimetri il masso non è entrato dentro la vettura. Più o meno sullo stesso punto nel 2019 c'erano stati episodi simili.