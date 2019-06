Auto si schianta contro un muro e si ribalta: conducente miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEREN DEL GRAPPA - I vigili del fuoco di Feltre sono intervenuti martedì 25 giugno, alle 9:54 circa, in località Rasai di Seren del Grappa per un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta un'autovettura che ha prima sbattuto su un muro, dopodiché si è ribaltata su un fianco. A pirma vista il conducente non ha riportato ferite. Sono intervenuti anche il personale SUEM 118 e carabinieri.