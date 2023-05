​Lavori straordinari a Lambioi: dall'8 scale mobili a singhiozzo

BELLUNO - Cinque giorni di revisione speciale per le scale mobili di Lambioi. I lavori, che non rientrano nella manutenzione ordinaria ma sono opere straordinarie, inizieranno lunedì prossimo: la data da segnare in calendario è l'8 maggio. L'intervento andrà avanti fino a venerdì 12 maggio, con inevitabili disagi per cittadini e pendolari. Ma la buona notizia è che non si tratterà di chiusura completa dell'impianto: ci saranno interruzioni del servizio per brevi periodi di tempo durante la giornata. «Si tratta di interruzioni parziali - sottolinea il vicesindaco Paolo Gamba - si fermeranno solo quando ci sono da fare le prove con carichi: si procederà quindi a momenti in cui saranno aperte e chiuse». Il vicesindaco fa sapere che i dettagli dell'opera e le informazioni per gli utenti verranno fornite in una conferenza stampa che ci sarà a Palazzo Rosso nei prossimi giorni.



L'AVVISO

Ma già ieri all'entrata delle scale mobili c'era già l'avviso della Bellunum, che gestisce l'impianto: informava gli utenti di quanto accadrà nella settimana dall'8 al 12 maggio. «Sarà effettuata la revisione speciale dell'impianto - si legge - con interruzioni prolungate del funzionamento delle scale mobili: ci scusiamo fin d'ora per il disagio». «Sono interventi obbligatori per legge - prosegue Gamba -, come avviene per gli impianti a fune».



I DISAGI

E se la manutenzione ordinaria è a carico di Bellunum, quella straordinaria è tutta sulle spalle del Comune. Per gli utenti l'unica alternativa sarà quindi quella di salire a piedi dal parcheggio, facendo le scale. Il Comune fa sapere che non sono previsti sconti per gli utenti del parcheggio e nemmeno sospensioni dell'abbonamento. Non sono in programma nemmeno servizi navetta per accompagnare gli utenti in città, nei momenti di chiusura dell'impianto.



IL RESTYLING

Risale a quasi 30 anni fa la scala mobile, molto suggestiva, che supera velocemente un dislivello di 40 metri, e che conduce, attraverso l'ex- palazzo di Giustizia, in Piazza Duomo. Un servizio che ha rivoluzionato la città negli anni '90-2000 e che è fondamentale per residenti, ma anche pendolari e turisti. Ma ovviamente dopo tre decenni c'è un restyling da fare: in vista ci sono interventi per 4 milioni di euro da fare. È prevedibile quindi che l'amministrazione intenda spalmare le opere in diversi anni, anche per farsi trovare pronta alle Olimpiadi del 2026. «Scadono nel 2026, 2027 e bisogna procedere con la manutenzione straordinaria e rifarle aveva spiegato Gamba, assessore all'Urbanistica -. Dovremmo fare una nuova struttura e ci siamo già recati in Regione per capire come procedere. Le scale mobili, infatti, sono considerate alla stregua di un impianto di risalita. La nostra è l'unica scala mobile in Veneto e va gestita come un impianto di risalita».