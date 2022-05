Finisce nel lago, donna salvata dall'annegamento nella notte: i pompieri erano in zona per altri interventi

AURONZO - La notte fra domenica 22 e oggi poco prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in prossimità del ponte centrale del lago di Santa Caterina di Auronzo per il salvataggio di una donna caduta in acqua. I pompieri di Santo Stefano di Cadore con i volontari di Pieve di Cadore, accorsi nell’immediatezza in quanto si trovavano in zona per un altro intervento, utilizzando un gommone, hanno tratto in salvo la donna finita in acqua.

La signora è stata portata a riva e presa in cura dal personale del SUEM e trasferita in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.