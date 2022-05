Perde le scarpe durante l'escursione, 33enne soccorso per un principio di congelamento

BELLUNO- Verso le 14.30 di oggi, 21 maggio, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in territorio di San Vito di Cadore, tra Forcella Giau e Forcella Col Piombin, dove, percorrendo il sentiero numero 436, un escursionista statunitense di 33 anni lamentava un principio di congelamento. Lungo un tratto innevato, infatti, l'uomo aveva perso una scarpa e nel tentativo di ritrovarla, aveva preso freddo ai piedi e alle mani. Geolocalizzato, l'eliambulanza lo ha individuato presto e lo ha imbarcato in hovering, per poi condurlo all'ospedale di Cortina per le opportune verifiche.