Sàfilo, sciopero l'8 febbraio contro la chiusura dello stabilimento di Longarone: 472 addetti a rischio

BELLUNO - VENEZIA - PADOVA - I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato per l'8 febbraio uno sciopero in tutti i siti operativi di Sàfilo, con una manifestazione a Longarone (Belluno), in seguito all'annuncio di un prossimo disimpegno della società padovana nel Bellunese.

Lo stabilimento attualmente occupa 472 addetti, dopo il ridimensionamento di 400 unità avvenuto in base al piano industriale presentato nel 2019, e completato la scorsa primavera. Il coordinamento sindacale, che si è riunito oggi a Mestre (Venezia), ha giudicato «imprescindibile la difesa del sito produttivo di Longarone» e «indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni e di tutto il sistema economico dell'occhialeria a sostegno della soluzione di questa grave crisi industriale».