Il marocchino arrestato: «Sì, rubo rifiuti: così mantengo la famiglia e i 3 figli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOSPIROLO - «Ho tre figli e ho perso il lavoro: prendere quegli oggetti all'ecocentro mi permettono di dare da mangiare alla mia famiglia». Brahim El Aabbassi, 43 anni, si è difeso così ieri di fronte al giudice, nel processo per direttissima per il furto all'ecocentro di Sospirolo, che si è svolto in Tribunale a Belluno. Il marocchino, che abita a Giavera del Montello (Tv), era arrivato in provincia la notte tra sabato e domenica e si era introdotto nell'area di via Capoluogo. Ha raccontato al...