BELLUNO - Il Gruppo Salvataggio Anfibi Belluno e Lac sezione di Belluno sono ai nastri di partenza: al via l’attività stagionale per mettere al sicuro rospi e rane durante il periodo della riproduzione. Ma i volontari non bastano e si cercano nuove candidature. Ci sono decine di persone già al lavoro lungo le strade del Bellunese maggiormente interessate dalla migrazione, si agisce con anticipo perché con l’arrivo delle prime piogge e il conseguente movimento degli anfibi verso stagni, laghetti e zone umide per riprodursi sia tutto già organizzato e pronto.

L’IMPEGNO Ieri infatti le squadre hanno iniziato l’opera di posa di reti e barriere, un lavoro che occuperà per i prossimi fine settimana diversi gruppi di volontari da Ponte nelle Alpi a Rocca di Arsiè, da Borgo Valbelluna a Seren del Grappa. Un grandissimo impegno per aiutare rospi e rane a raggiungere le pozze d’acqua per riprodursi. Questi piccoli animali, infatti, nel loro lungo cammino incontrano numerosi ostacoli e pericoli; sono molte le attività umane che ne mettono a rischio la sopravvivenza, ma una delle maggiori minacce, o almeno quella sulla quale i volontari possono intervenire, è l’attraversamento delle strade a maggior percorrenza sulle quali, senza l’intervento degli animalisti e la creazione di speciali barriere di protezione, troverebbero la morte. Si sono viste 2 squadre operare sulla Statale Alemagna a fianco del Lago di Santa Croce, località Punta Trifina di Ponte nelle Alpi e Molinello di Borgo Valbelluna con le prime opere. La stagione è ancora fredda la sera, aggravata dalla siccità, ma basteranno un paio di giorni di pioggia per mettere in cammino migliaia di rospi e rane sulle strade bellunesi e serve perciò farsi trovare pronti.