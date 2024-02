MANIAGO - Super lavoro per la Polizia locale “Cellina Meduna” del comandante Luigino Cancian nel corso del 2023. Gli agenti, che operano su sei diversi comuni, hanno accertato la bellezza di 3.644 sanzioni - cioè 303 al mese e una media di più di dieci al giorno - per le principali violazioni al Codice della Strada.



COSA EMERGE

Il primo dato che emerge riguarda la scarsa cultura della sicurezza per molti residenti di Maniago, Arba, Frisanco, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto: sono stati, infatti, 45 i veicoli sorpresi privi di copertura assicurativa, che comporta il pagamento di una somma che va da 866 a 3.464 euro. A questi si aggiungono ben 410 veicoli non sottoposti alla revisione, con una multa da 173 a 694 euro. Complessivamente, le sanzioni relative ai vari divieti di sosta o fermata sono state, invece, 722. La stragrande maggioranza delle infrazioni riguardano l’eccesso di velocità: sono state 419 quelle per il superamento dei limiti di non oltre 10 km/h, con multa da 42 a 173 euro; quelle di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, con multa da 173 a 694 sono state, invece, addirittura 1.047. Infine, coloro che hanno superato di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità, e che si sono visti affibbiare una sanzione tra 543 e 2.170 euro, sono stati 11. Incredibilmente, nonostante le campagne di prevenzione sempre in atto, ci sono state 21 multe per mancato utilizzo dei seggiolini di sicurezza per bambini e altre 36 per chi è stato sorpreso al telefono mentre guidava.



VANDALISMI

Quanto alle violazioni amministrative, spiccano i 29 danneggiamenti accertati. Nello specifico, molti dei vandali erano dei minorenni, i cui genitori sono stati convocati al Comando e in municipio anche per accettare l’addebito delle spese di ripristino. L’altro numero di verbali che emerge dal quadro complessivo del 2023 è relativo all’abbandono di rifiuti 30 i cittadini sorpresi. In questo caso spicca l’assenza di senso civico, essendo i vari Comuni dotati di isole ecologiche in cui è possibile conferire gratuitamente ogni tipo di rifiuto, a partire dagli ingombranti. Le zone dove vengono abbandonati sono quelle periferiche, compresi i greti dei torrenti Cellina e Colvera, ma anche nei rughi minori. A proposito di comportamenti pericolosi da parte dei giovanissimi, ci sono stati 3 interventi degli agenti per stazionamento lungo i binari della Sacile-Gemona. Una pratica pericolosissima: la giustificazione di alcuni degli autori è stata sconfortante: «Tanto passa solo una mezza dozzina di convogli al giorno, non pensavamo fosse pericoloso». Da sottolineare, infine, che sono state elevate tre multe per la mancata custodia dei cani o per l’assenza di iscrizione degli animali sottoposti a controllo all’anagrafe canina. Una curiosità: un cittadino è stato multato in quanto sorpreso a espletare i propri bisogni corporali sulla pubblica via. Quanto agli incidenti stradali, quelli rilevati dalla Polizia locale sono stati 35, di cui 9 con lesioni e 17 con feriti. Le patenti di guida ritirate lo scorso anno sono state complessivamente 34, cui vanno aggiunte 23 carte di circolazione e la decurtazione di ben 4.353 punti.