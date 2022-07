PORDENONE - Tutti minorenni con una gran voglia di stare insieme, ma spesso troppo esuberanti, a sentire chi abita intorno pure maleducati, a volte con atteggiamenti violenti, in alcuni casi capaci di fare atti di vandalismo anche se non sono mai stati presi e sempre più spesso segnalati con bottiglie di alcolici. Viene descritta così dai residenti di Vallenoncello una banda di giovani dai 13 ai 15 anni, in tutto una decina che trascorre i pomeriggi sulle gradinate del campo sportivo di Valle alzando la voce e lanciando insulti al dirigente della società calcistica che era andato a sistemare l’attrezzatura e si era avvicinato a loro. Ma non è tutto.



IL RUMORE



Diverse persone in più occasioni hanno già chiamato i vigili urbani per segnalare che sino a notte fonda il gruppo di ragazzi gira per il quartiere con musica alta e urlando. In più i residenti anziani si sarebbero spaventati perché in più occasioni i giovani si sarebbero rivolti a loro con fare aggressivo. Sono tutti studenti e con le scuole chiuse il ritrovo è diventato il campo sportivo di Valle. Arrivano già la mattina, anche se l’appuntamento con il numero maggiore di ragazzi è dalle 18 in poi. Appena arrivano sulle gradinate tirano fuori le bottiglie di alcol, una radio e altri generi alimentari. Urlano e rompono le bottiglie, lasciando tutto sulle sedie delle gradinate. La società calcistica è molto preoccupata perché teme che possano lanciare vetri anche all’interno del campo sportivo. Un pericolo per i giocatori che tra poco torneranno ad allenarsi. Chi è andato a trovarli per cercare di farli andare via si è sentito dire di tutto. Ovviamente non elogi.



IL PASSAGGIO



Per entrare al campo sportivo scavalcano la rete che comunque non è alta anche se in questo momento ci sono lavori e il cancello dietro la scuola di Vallenoncello è sempre aperto. Da quanto si è appreso i ragazzi erano gli stessi che frequentavano Villanova e avevano creato problemi. Ora si sono trasferiti a Valle. Come detto le segnalazioni sono già state fatte e in alcune occasioni sono pure arrivati sia i vigili che i carabinieri, ma non è stato possibile fare nulla, pur essendo il campo sportivo un luogo recintato e di fatto una proprietà privata.



I CONTROLLI



L’assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, è a conoscenza della situazione. «Ci siamo già mobilitati e i vigili effettuano i controlli. In alcune situazioni siamo anche intervenuti, ma non è stato trovato nè alcol, nè altre sostanze. Erano chiassosi e gli è stato intimato di abbassare sia la voce che la musica. Le segnalazioni ci dicono che spesso vanno in giro per il quartiere, ma non sono stati mai sorpresi a fare atti di vandalismo o altre cose. Capiamo il disagio dei residenti - va avanti Loperfido - e proprio per questo proseguiremo con costanti monitoraggi. Poi faremo il punto e valuteremo se intervenire con un cerotto o con il bisturi».



L’ALCOL



Da verificare anche questo aspetto che è senza dubbio uno dei più importanti perchè da quanto segnalato dai residenti si tratterebbe di ragazzini al massimo quindicenni, sia di Vallenoncello che di Villanova. Dove si procurano l’alcol? Il Comune potrebbe anche decidere di mettere in moto i servizi sociali.