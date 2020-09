Rave party con droga nell'ex base Nato sul Grappa

In 400 sul Grappa, alla ex Base Nato con auto, camper e un tendone per far festa a più non posso. Il rave party con musica a palla, andato avanti da sabato sera a domenica pomeriggio, non ha mancato di dare nell'occhio. Così domenica mattina sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Feltre, con la polizia di Stato, che aveva ricevuto diverse segnalazioni. Molti ragazzi sono stati identificati, altri se la sono data a gambe, altri ancora sono stati segnalati alla Prefettura, in via amministrativa, come consumatori di droga. Sono stati sequestrati alcuni spinelli, ma non ci sono state denunce e nemmeno è stata rinvenuta sostanza stupefacente in grossi quantitativi. Le indagini sono in corso per risalire all'organizzatore.

L'ALLARME

I rave party nel Feltrino non sono una novità. È ancora vivo il ricordo di quello che vide come teatro l'ex-base Nato del Forcelletto, sul Grappa, cui parteciparono quasi 5mila giovani provenienti da tutta Italia a inizio degli anni Duemila. Ebbene, quello di domenica, nello stesso luogo era dieci volte più piccolo, ma la musica e il baccano altrettanto fastidioso. Come avviene in questi casi, presumibilimente, dopo un tam tam via social i giovani hanno occupato l'area davanti all'ex base militare per dare vita al classico festino con musica sparata a tutto volume. Diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri da parte di privati: alla fine è scattato il blitz identificando i ragazzi alla ex base Nato, dove era in corso il rave party.

LE INDAGINI

Il terreno è pubblico e al momento non si conoscono gli organizzatori della festa, che potrebbero rischiare la denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico. I militari, domenica mattina, al loro arrivo, hanno identificato i partecipanti: tutti ragazzi tra i 20 e i 30 anni provenienti da diverse province del Veneto e ovviamente anche dal Bellunese. C'erano tantissime automobili, camper e un tendone in cui c'erano le casse acustiche, le apparecchiature e il fulcro della festa. I carabinieri del Norm, guidati dal comandante Alberto Cominelli, hanno rinvenuto diversi spinelli, ma utilizzati ciascuno da un singolo consumatore. Le persone trovate in possesso dei pochi grammi di droga sono state segnalate alla prefettura come consumatori e la sostanza sequestrata. Ora per gli investigatori il rebus è risalire all'organizzatore che potrebbe incorrere in una denuncia per l'occupazione del terreno. Resta da valutare anche l'aspetto degli assembramenti, e del rispetto delle norma di sicurezza anti-contagio e anche su questo aspetto potrebbero incorrere in guai.

I CONTROLLI

Ieri mattina i carabinieri feltrini sono tornati sul posto: la tenda, le auto il camper la festa non c'erano più. D'altronde nevicava intensamente. I militari hanno effettuato il sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi lasciati dai ragazzi. Avevano ripulito tutto.

