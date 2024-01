SEREN DEL GRAPPA - Malumore nel comune di Seren del Grappa. I cittadini del comune feltrino protestano: «da quando è andato in pensione il vecchio postino le lettere non vengono più consegnate». A fine anno, infatti, è andato in pensione lo storico portalettere del comune di Seren del Grappa. Una persona riconosciuta da tutti, che ha sempre portato avanti il suo operato nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà ben note che Poste stanno attraversando nel reperimento di personale che svolga questa mansione.

IL MALUMORE

Dal primo gennaio però il disservizio è stato evidente. Come affermano alcuni residenti nel comune, infatti, le lettere non vengono più consegnate. Da circa un mese arriva qualche lettera, ogni tanto, ma nulla più. Si tratta a volte anche di missive importanti o attese che però non arrivano. Un disservizio di qualche giorno poteva anche essere sopportato dalla cittadinanza, in quanto è comprensibile che chi arriva possa non conoscere il territorio. Ma la non consegna dura ormai da oltre 20 giorni. Quel che più risulta incomprensibile da parte della popolazione è che la mancata consegna non avviene solo nelle parti più periferiche e lontane del comune, ma anche nelle zone del capoluogo o centrali.

LA POSIZIONE

Di tale malumore è stato informato il primo cittadino Dario Scopel il quale sottolinea che «molti cittadini del nostro territorio sono venuti da me lamentando che dall'inizio di gennaio si sono riscontrati dei disservizi nella consegna delle lettere. Disservizio che loro collegano al pensionamento del nostro storico portalettere». A fronte di ciò il sindaco Scopel si è subito attivando contattando Poste Italiane le quali «si sono impegnate a risolvere il problema. Auspichiamo che ciò avvenga in tempi rapidi in quanto alcuni cittadini lamentano di non aver più ricevuto neppure una lettera in tutto questo mese di gennaio».

PROBLEMA NOTO

È è stata interpellata Poste Italiane, società che gestisce la consegna delle lettere nella nostra provincia la quale sottolinea che "Il servizio di recapito a Seren è stato garantito dopo il pensionamento del precedente postino. Confermiamo che ci sono stati rallentamenti nella fase di inserimento del nuovo personale e per questo, in questi giorni, la copertura del servizio è stata ulteriormente rafforzata» L'auspicio di Poste è quindi che in questo modo si vada a risolvere la problematica. Parallelamente però la società fa un appello a tutta la popolazione, ossia che «invitiamo i residenti a verificare indirizzi, numeri civici e cassette per agevolare il lavoro dei postini». È evidente infatti che il portalettere non è più quello di paese, come un tempo, ma spesso viene da fuori e non conosce il territorio. Da qui la richiesta di collaborazione.