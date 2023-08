PORDENONE - Di vite, grazie alla sua dedizione e alla sua prontezza al volante, aveva contribuito a salvarne tante. «Un angelo», lo definivano i colleghi. Volontario della Croce rossa prima e autista di ambulanze poi, la sua missione era interamente votata all'aiuto del prossimo. Anche per questo la notizia ieri è arrivata come una coltellata: a soli 58 anni è morto Luca Rigo. A stroncarlo è stato un malore che lo ha colpito nella sua casa di Lignano Sabbiadoro, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Il suo cuore ha cessato di battere ieri mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove come da sua volontà è stato disposto l'espianto degli organi. L'ultimo gesto di Luca per gli altri.



CHI ERA

Luca Rigo abitava a Polcenigo ed era molto conosciuto in ambito sanitario su entrambe le sponde del Tagliamento. Amante del mare e della navigazione, ha dedicato gran parte della sua vita a una missione, quella sanitaria in aiuto agli altri. Per molti anni, infatti, aveva fatto parte del comitato della Croce rossa italiana di Palmanova, in provincia di Udine. Era conosciuto anche nella Croce rossa di Pordenone e a ricordarlo ieri è stato anche il presidente locale Giovanni Antonaglia. Bandiere a mezz'asta, invece, nella sede di Palmanova. Recentemente Luca Rigo era stato assunto dalla cooperativa Arkesis, che si occupa della gestione dei soccorsi sulle ambulanze al punto di primo intervento di Aviano. L'opera da volontario, quindi, si era trasformata in un lavoro. Il malore che lo ha colpito a Lignano non gli ha lasciato scampo, nonostante il ricovero d'urgenza in Terapia intensiva. Ha lasciato la moglie e due figli. Il funerale di Luca sarà celebrato giovedì alle 11 nella chiesa di San Giovanni di Polcenigo. Sarà presente una folta rappresentanza della Croce rossa.



IL RICORDO

«Voglio ricordarti per la persona meravigliosa che ho conosciuto, l'amore immenso per il tuo lavoro dedicato al prossimo e al soccorso delle persone e la tua precisione in tutte le cose. La notizia della tua perdita mi ha letteralmente sconvolto stamattina, non riesco a metabolizzare la cosa, troppo incredulo, ma è assolutamente vera», è il ricordo di un collega.