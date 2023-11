Camper carico di droga diretto in Francia a un rave party: arrestati cinque giovani

TREVISO - Viaggiavano su un camper diretto in Francia per partecipare a un rave party, sequestrati droga e denaro: 5 arresti. Un posto di controllo dei carabinieri ha portato all'arresto di cinque persone, tutti tra i 24 e i 30 anni residenti tra Torino, Treviso e Vicenza, che erano in viaggio su un camper Fiat Ducato in direzione della Francia per partecipare a un rave party. Tra loro anche un artigiano del '95 di Casier, con precedenti.

L'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Chivasso ha rivelato la scoperta di ingenti quantità di stupefacenti e denaro contante sospettato di essere il provento di attività illecite.

Il controllo, effettuato intorno alle 22 nella serata del 27 ottobre, ha rivelato 34 grammi di cocaina rinvenuti in un involucro in cellophane, 305 grammi di eroina nascosta in un altro involucro in cellophane, 603 grammi di ketamina trovata in un altro involucro in cellophane, 256 grammi di ecstasy anch'essa confezionata in cellophane, 90 pastiglie di ecstasy e 35 confezioni di funghi allucinogeni. Oltre a 1.770 euro in denaro contante, sospettato di essere il provento di attività illecita.

L'arresto è avvenuto in seguito a un posto di controllo a Chivasso, dove i carabinieri hanno fermato il camper in viaggio verso il confine francese. La perquisizione personale e veicolare ha rivelato l'incredibile quantità di sostanze stupefacenti e denaro. Secondo le dichiarazioni rese ai carabinieri, sembra che i sospettati avessero noleggiato il camper con l'intenzione di recarsi in Francia per partecipare a un rave party. Le indagini successive dovranno stabilire se la droga fosse destinata alla vendita in occasione dell'evento o se i cinque fossero solamente dei corrieri. I procedimenti penali sono attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati.