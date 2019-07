La chiusura del ponte costerà due milioni di euro in benzina

di Giovanni Santin

PONTE NELLE ALPI - «Nel confronto con Anas in occasione dei prossimi lavori sul, il Comune di Ponte nelle Alpi mi ha deluso perché ha avuto poco peso politico e poco potere contrattuale». Lo dice Enrico Collarin, capogruppo della minoranza di Per Ponte che venerdì ha partecipato all'incontro tenutosi a porte chiuse in sala consiliare fra maggioranza e minoranza. Un'occasione, quest'ultima, durante la quale il sindaco Paolo Vendramini ha riferito dell'esito dell'incontro del mattino, in Prefettura, fra Anas, ditta che ha vinto l'appalto, Forze di Polizia, Comuni di Ponte e Belluno, Provincia, Questura, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ulss, Ufficio Scolastico Provinciale, Dolomitibus, Società Autostrade, Trenitalia e Camera di Commercio.