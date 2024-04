Ponte nelle Alpi. Esce di strada dopo uno scontro in auto: conducente ferito

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - Stamattina, mercoledì 10 aprile, intorno alle 10:45, in frazione Piaia, nel comune di Ponte nelle Alpi, un’auto è finita fuori strada, probabilmente dopo essere entrato in collisione con un mezzo pesante: ferito l’autista.

Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Belluno, che ha soccorso l’uomo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

Carabinieri sul posto per gli accertamenti sulle dinamiche del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’area, è terminato alle 11:30.