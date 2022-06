BELLUNO - Sono ore di apprensione per Romeo Bristot, 79 anni di Sopracroda caduto ieri pomeriggio da una scala mentre era nella sua proprietà. Immediato la richiesta di aiuto e l'intervento dell'elicottero. Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravissime, avendo battuto violentemente il capo.

Il 79enne è stato intubato sul posto e portato in codice rosso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Cruciali le prossime ore: la prognosi, ovviamente, è riservata. La notizia dell'incidente domestico si è subito sparsa in paese, dove in molti hanno cercato di contattare il figlio dell'uomo per portare il loro sostegno. Giovanni Bristot, figlio di Romeo, è anche candidato consigliere al Comune di Belluno nella coalizione a sostegno del compaesano Oscar De Pellegrin.