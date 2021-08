Precipita nel silos, salvato dai pompieri che si calano con funi da alpinismo

CASALA SUL SILE - Grave incidente sul lavoro alla Super Beton di Casale sul Sile in viale delle Industrie. Un dipendente è precipitato in un silos. Scattato l'allarme, i vigili del fuoco sono piombati sul posto e, in collaborazione con i sanitari e gli operatori del 118, hanno recuperato l'uomo utilizzando tecniche Saf, ovvero calandosi nel silos con modalità speleo alpinistiche fluviali. Sono arrivati anche l'elisoccorso e i tecnici Spisal.

APPROFONDIMENTI SACILE Infortuni sul lavoro, giornata nera: 63enne folgorato e 50enne... FARRA DI SOLIGO Mirco Merotto, morto nella cisterna, lo strazio della compagna:... SUSEGANA Ponte della Priula. Incidente sul lavoro alle Fornaci Grigolin:...

L'operaio pare sia rimasto incastrato nel silos e il salvataggio è stato piuttosto laborioso per i pompieri. L'uomo, ferito ma cosciente, dopo le prime cure è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Treviso.

++++ Notizia in aggiornamento ++++