Tragedia sfiorata alla Pedavena Croce d'Aune, il bolide da 1 milione di Pirolo sfonda il guard rail, rasenta gli spettatori e centra un'auto parcheggiata

PEDAVENA - Finisce fuori pista contro un'auto parcheggiata la supercar, progettata dal designer bellunese Giorgio Pirolo, scelta da apripista per la Pedavena Croce d'Aune, la storica cronoscalata automobilistica in programma oggi, domenica 17 settembre.

Cosa è successo

Partito per completare la "scalata" di apertura, il bolide Frangivento, del valore di circa un milione, non è riuscito a completare la curva, finendo per sfondare il guardrail e impattare contro un'auto in sosta. Spavento terribile durato pochi attimi per gli spettatori che si trovavano ai bordi della strada rimasti illesi.