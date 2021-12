Papa Francesco conferma la data: «Albino Luciani sarà beato il 4 settembre»

BELLUNO - Sarà domenica 4 settembre 2022 la data in cui papa Francesco proclamerà beato don Albino Luciani, il pontefice Giovanni Paolo I. Oggi - 23 dicembre - il Prefetto delle cause dei Santi, il card. Marcello Semeraro, ha ufficializzato la notizia al vescovo Renato per telefono: «Glielo voglio dire subito a voce quanto dovrei fare per lettera perchè non so quando arriverà in questi giorni di festa. Mi è stata comunicata la data in cui Papa Francesco a San Pietro proclamerà beato Papa Giovanni Paolo I: sarà domenica 4 settembre 2022».

APPROFONDIMENTI CANALE D'AGORDO «Io guarita da Papa Luciani»: la miracolata verrà... AGORDINO Papa Luciani beato, le campane suonano a festa nella sua Canale... CANALE D'AGORDO La pronipote di Albino Luciani: «Così umile che non... PASSO FONDAMENTALE Papa Francesco riconosce il miracolo di Albino Luciani: a un passo...