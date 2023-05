BELLUNO - Pedro Livert Dominguez Sanchez, 46 anni, è la classica brava persona: incensurato, lavoratore modello, padre affettuoso e marito amorevole che ha subito un anno fa il terribile lutto della perdita della sua compagna, madre dei 4 figli. La comunità si era subito stretta attorno a lui, con messaggi e vicinanza espressa anche sui social. Perché sì, Pedro, che ormai è cittadino italiano, è integrato nel paese di Fener dove abita da tanti anni.



Ed è quindi un film dell'assurdo quello andato in scena la notte tra sabato e domenica al Buffet della stazione di Fener, il Kangur bar. Un film in cui Pedro è il protagonista, il "villain" della storia come si dice oggi, ovvero il cattivo del racconto. Lui che nella vita è una brava persona. Una pellicola in cui Antonio Costa, l'uomo che girava armato di coltello, è la vittima, il buono della storia. In uno mix del destino inspiegabile, o forse per il momento di difficoltà che il 46enne stava vivendo dopo la morte della moglie, quella notte Pedro è diventato un assassino e la sua vita e purtroppo anche quella dei suoi figli è cambiata per sempre.

Chi è Pedro Sanchez

Pedro lavora come operaio con una professione imparata in montagna, lui che proviene dal paese delle acque cristalline di Cotuí. È disgaggiatore, molto bravo e professionale: un mestiere che ha appreso anni fa, quando è arrivato in Italia per cercare una vita migliore. Si stabilisce a Fener e si integra subito nella comunità con la sua famiglia. Lavora sodo e ormai da un anno è solo a provvedere alla famiglia: 4 figli, dei quali due di appena 11 anni. Cittadino italiano ormai da tempo resta fortemente legato alle sue origine e alla passione per le musiche e i balli della sua terra. Sui suoi social abbondano le fotografie delle serate al Kangur bar tra gli amici della comunità.



La moglie morta nel 2022



Nel marzo 2022 perde la sua amata moglie e forse qualcosa dentro di lui si rompe. Sui social c'è ancora il messaggio della comunità di Fener datato 12 marzo che comunica: «Questa mattina la comunità fenerese ha dato l'ultimo saluto a Patria Santos De Dominguez, che il destino ha strappato, a soli 47 anni, all'affetto dei suoi cari. Era una bella persona, Patria, come bella è la sua famiglia, di origine dominicana, arrivata a Fener circa quindici anni fa. Un abbraccio al marito Pedro e ai figli».