ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - Un paesino con un'alta concentrazione di stranieri in cui la convivenza non è sempre facile. Fener, frazione di Alano di Piave (Belluno), conta infatti al suo interno circa 400 abitanti, che secondo i dati di qualche anno fa sono per il 90% di nazionalità straniera: marocchini, cinesi, pakistani e dominicani. Una situazione quindi complessa da gestire per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Serenella Amalia Bogana. «Premetto che quanto accaduto a mio avviso è un episodio isolato e che non è riconducibile al problema di integrazione che vi è in questa frazione. Perché, è inutile nasconderselo, a Fener vi è un problema».