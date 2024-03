BELLUNO - Affida ai social il suo messaggio di chiusura della stagione invernale il presidente della Nevegal 2021. Gli impianti si fermano con il Colle imbiancato, ma le temperature ormai primaverili non permettono di continuare a solcare le piste, che comunque hanno fatto muovere i "primi passi" a molti neofiti, anche in questa strana stagione. La scorsa stagione gli impianti erano rimasti in funzione fino al 12 marzo, ma è il clima a dettare le regole del gioco. «Oggi si conclude una stagione invernale molto difficile - le parole di Alessandro Molin -, forse la più difficile e mai vista sul nostro Colle, come presidente della Nevegàl 2021 ci tenevo a ringraziare tutti per la fiducia e la passione che ci avete dimostrato. Sono fiducioso che questo nostro Colle possa avere lo sviluppo che tanto si merita sia estivo sia invernale, con una ripartenza che lasci finalmente il segno. Un grosso grazie, a presto da parte di tutto lo staff di Nevegàl 2021».

«Caro assessore, quali le proposte da parte vostra»

Del Colle e del suo rilancio o del suo ripensamento scandito dalla destagionalizzazione se n'è parlato anche in Consiglio comunale. Il gruppo BellunoD+ ha chiesto al sindaco e alla giunta quali azioni concrete sono in programma per la stagione estiva del Nevegal. «Oltre alla risposta del tutto inconcludente (il rilancio del Nevegal passa per 3 manifestazioni, tra l'altro già in calendario da molti anni, come ha risposto l'assessore Paolo Luciani) scrivono dal gruppo di Giangiacomo Nicolini e Anna Candeago - riceviamo anche la provocazione dell'assessore Franco Roccon: "fate voi le proposte". Caro assessore, ci chiediamo come mai non pervengono proposte da parte vostra visto che in passato proprio lei ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Nevegal. Se nel frattempo si è scordato del passato, rispondiamo volentieri alla provocazione: ciclismo su strada, pensare ad un incentivo per i locali del Nevegal che accolgono i ciclisti, attraverso ad un "passaporto del ciclista". Promuovere bandi per implementare stazioni di ricarica per bici elettriche. Installare cartelli promozionali».

Si parla di valorizzare il bike park anche creando ulteriori piste o implementare i cartelli e le mappe tematiche, installando giochi per bambini e descrizioni dei luoghi per adulti.

La proposta

Circa gli esercenti: «Promuovere bandi con contributi per attività economiche e volontariato per iniziative di promozione del colle. Installare un parco avventura, promuovere le falesie del Nevegal e di Ronce, coinvolgere le scuole, valorizzare Pian Longhi, riordinare i collegamenti Nevegal-centro, promuovendo la Monaco-Venezia e il Cammino delle Dolomiti». L'assessore Franco Roccon contro replica: «Sollecitazioni che sono importanti e non si preoccupi di ciò che mettiamo in capo noi. Tutte le proposte sono condivisibili, ma poi bisogna anche mettere in atto. Trovo strano che queste ottime idee non abbiano trovato gambe nei dieci anni di "era Massaro" e che sicuramente anche il consigliere Nicolini avrà fatto alla precedente giunta». Quindi la chiusura di Nicolini: «Ora, caro sindaco, le proposte le avete. Che ci dite?». Anche Insieme per Belluno-Bene Comune ha presentato un'interrogazione. Francesco Rasera Berna sintetizza: «Abbiamo chiesto qual era il motivo per cui non si arrivava all'aggiudicazione definitiva, l'assessore ha risposto che è sottoposto a condizione. Mi auguro che la condizione venga soddisfatta (la fideiussione lunga e onerosa). Crediamo che non sia stato accorto in quei termini nel bando. E che sia stato ancora meno accorto mettere in pista, prima della aggiudicazione, la cordata algerina». Sintetico Roccon: «è l'ottava interrogazione che fa il consigliere, probabilmente capirà nell'immediato futuro. Sembra strano che dopo 8 interrogazioni e numerosi interventi in Consiglio non abbia ancora capita cosa è il Nevegal».