BELLUNO - La Frangivento Asfanè numero 1 da mille cavalli – prototipo unico al mondo – con tanto di muso distrutto sarà in bella mostra per un mese sotto Porta Dante. Per la prima volta l’hypercar a firma del bellunese Giorgio Pirolo sarà visibile dopo il pauroso incidente avvenuto, in un tornante a gomito, il 17 settembre durante la cronoscalata Pedavena-Croce d’Aune. « Avrà lo scopo di simboleggiare la rinascita dopo un errore », precisa Pirolo senza nascondere il fatto che è lui il responsabile dello schianto finito, per fortuna, senza conseguenze per pubblico, pilota e navigatrice al suo fianco, la kazaka Yeva Kostenko. « Ho sbagliato io in quella curva », è l’ammissione. Ecco che l’esposizione dell’auto ha un significato ben diverso rispetto alle precedenti messe in mostra.

Sarà accompagnata da un motto sulla attenzione che si deve tenere in strada. Reciterà, più o meno così: « Va i piano perch é sei un esemplare unico » . Per Giorgio Pirolo, insomma, « la persona vale, come anche l’auto » . La preziosa Frangi v ento dovrà essere ovviamente protetta, soprattutto nell’ottica di evitare vandalismi notturni. Il progetto, in velocità, è partito, con il patrocinio del Comune di Belluno. Il “bilico”, con una teca in ferro e plexiglass destinata alla copertura, arriverà a metà della prossima settimana. Una cordata di imprenditori bellunesi sta operando in tal senso: sono le ditte Edilfer, Metalfer e Vant.