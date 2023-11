BELLUNO - Gli impianti del Nevegal sono stati aggiudicati, mancano ancora le ultime firme finali, ma è questione di tempo. La delibera, infatti, è pubblicata all'albo pretorio alla voce: " Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti di risalita del comprensorio sciistico e sportivo del Nevegal. Aggiudicazione - impegni di spesa" .

Gli impianti del Nevegal

L'assessore con delega al "Progetto Nevegal", Franco Roccon parla di una «aggiudicazione provvisoria, è concluso l'iter documentale. La aggiudicazione definitiva, con la firma del contratto, arriverà fra qualche settimana. Oggi (ieri Ndr) la Pec è stata inviata all'Associazione temporanea di impresa», composta da Dolomiti Strade srl e Nevegal 2021. Ad oggi gli impianti sono di proprietà di Nevegal 2021, dopodiché passeranno al Comune. Nel frattempo Nevegal 365, la società italo algerina, sta dialogando con Nevegal 2021, e sta lavorando per il rilancio in chiave immobiliare e non solo.

L'investimento

Politicamente Roccon aggiunge: «Si è concluso davvero un lavoro estenuante e per certi versi estremamente duro, che non si è ancora concluso. Sono seguite 8, 9 interrogazioni da parte della minoranza e noi andiamo avanti in barba agli scettici». La società Nevegal 365 suscita fiducia all'amministrazione De Pellegrin: «Assolutamente si altrimenti non avremo fatto una lettera intenti - prosegue l'assessore -, fino ad ora i riscontri avuti, compreso l'impegno ci sono». Con questa operazione il comune investe 100 mila euro all'anno per 12 annualità e acquista gli impianti per 145mila euro, con l'associazione che li gestirà. Quest'inverno si aprirà dunque. Tutto ebbe inizio con la delibera 82 del 23 ottobre di tre anni fa che aveva ad oggetto: "Acquisizione degli impianti di risalita da parte del Comune di Belluno finalizzati al successivo affidamento della gestione a un soggetto terzo: atto di indirizzo". In quell'occasione veniva riconosciuto «l'elevato valore sportivo, turistico e sociale dell'area del Nevegal e dei suoi impianti sciistici, nonché il suo potenziale economico per l'intero territorio comunale», e venne deliberato di impegnare il sindaco (era Jacopo Massaro con vice Lucia Olivotto) e la giunta comunale ad individuare entro la primavera 2021, il percorso politico ed amministrativo finalizzato all'acquisizione degli impianti di risalita da parte del Comune, subordinata all'affidamento della gestione ad un soggetto terzo, aggiornando a tal fine i documenti di programmazione e di bilancio.

L'incarico

Venne incaricata una società a stabilire quanto valessero gli impianti del Colle. Con la delibera di consiglio comunale 99/2021 venne stabilito l'impegno di spesa di 145.000 euro finalizzato all'acquisto degli impianti. Con una determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2022 sono stati approvati gli atti di gara per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti di risalita del comprensorio sciistico e sportivo del Nevegal inoltrandoli alla stazione unica appaltante di Vicenza.

Un lungo iter

L'aggiudicazione è avvenuta dopo poche settimane, ma ci sono voluti mesi per arrivare all'atto di ieri. Tanti i controlli che sono stati fatti, dal momento che era una gara europea. La prima volta la gara è andata deserta. Dunque l'amministrazione comunale ha espresso il proprio orientamento circa l'opportunità di indire analoga gara per agevolare la massima partecipazione di tutti i potenziali soggetti, sia attraverso un ulteriore periodo di 30 giorni utile alla valutazione del complesso bando e alla presentazione delle offerte. A quel punto Nevegal 2021, che gestiva gli impianti, il 28 agosto scorso, ha comunicato la volontà di prorogare al 31 marzo la validità della proposta di vendita. Si giunge quindi a oggi, con l'affidamento in concessione degli impianti di risalita.