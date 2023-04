BELLUNO - È valutato quasi 3 milioni di euro, ma dopo due tentativi andati deserti viene rimesso in vendita a meno di un terzo del suo valore. Sembra non esserci interesse per l'hotel Olivier di via Col de Gou sul Nevegal: una struttura degli anni d'oro del Colle, che ha segnato un'epoca. Tornerà all'asta il 13 giugno prossimo con un prezzo base di 815.625,00 euro e un'offerta minima fissata per 611.718,75 euro. Il valore da perizia era di 2,9 milioni di euro. Fondato dai Fratelli Olivier è uno degli alberghi che ha fatto la storia del Nevegal, dagli anni 60 fino ai primi del 2000. Fu proprio uno dei fondatori a ricordare come l'hotel poteva essere strategico in vista delle Olimpiadi. Ma quell'appello lanciato nel 2022 sembra essere caduto nel vuoto.

L'IMMOBILE

Lo storico albergo, chiuso ormai da 10 anni, viene descritto così nell'annuncio per la nuova asta: «È composto da 4 piani fuori terra, oltre al sottotetto ed al piano interrato, dotato degli impianti idro-sanitario, elettrico, riscaldamento e di due ascensori; in discreto stato di manutenzione, necessita di un intervento complessivo di manutenzione / ristrutturazione, nonché di completamento delle parti al grezzo non finite. Libero». Sempre nella perizia realizzata sulla struttura si ricorda che «Il fabbricato deriva dall'intervento di nuova costruzione avviato nella seconda metà degli anni 1960, e successivamente ampliato negli anni successivi fino a raggiungere l'attuale configurazione, con il rilascio del permesso di abitabilità parziale in data 05/12/1992». «Attualmente il complesso edilizio - prosegue la perizia - consta di una limitata porzione rimasta incompiuta, che interessa i piani scantinato, terra e primo, la quale, sotto il profilo edilizio, si presenta allo stato grezzo, che il progetto destinava a piscina, con i relativi servizi, e camere al primo piano. La salita ai piani per gli ospiti è servita da due vani scala con ascensore; una scala di servizio è destinata all'uso da parte del personale addetto».

TRE STELLE

Si sottolinea che l'hotel Olivier «risultava classificato a 3 stelle con la seguente capacità ricettiva: camere 49, posti letto 107, locali bagno privati 50» e che «la struttura ricettiva, per essere avviata, dovrà essere sottoposta a nuova istanza di classificazione e di riapertura dell'attività tramite l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e l'esecuzione di tutte le formalità necessarie». La perizia conclude: «L'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, anche probabilmente a seguito del periodo di inattività della struttura che, dalle comunicazioni effettuate dal Comune, parrebbe essere iniziato nel 2013».

LA STORIA

L'attività dei fratelli Olivier di Codissago sul Nevegal iniziò nel 1961 con la gestione del Bar Sport Cristiania: sì proprio "cristiania", ovvero la tecnica di voltata ed arresto con gli sci, introdotta dagli sciatori norvegesi ed adottata poi in tutto il mondo che si esegue a sci paralleli spostando con dosato avvitamento il peso del corpo verso la punta dello sci che al termine della curva si troverà a valle. La costruzione della prima parte dell'Hotel Olivier porta all'anno 1966. Sono passate per l'albergo molte squadre nazionali di molteplici discipline sportive (che lì facevano i ritiri). Da ricordare quella di rugby, (sport molto in voga in quegli anni) di sci, tiro con l'arco, tuffi e molte altre ancora, ma anche squadre di calcio di serie A: l'Inter arrivò nel 1981, l'anno dopo aver vinto lo scudetto. C'è la foto della squadra davanti all'Hotel con Anastasi, Prohasca, Baresi, Bergomi e l'allenatore Bersellini, poi arrivarono la Fiorentina, il Bologna, la Sampdoria, l'Ascoli, il Verona, le giovanili di Inter e Milan, poi altre squadre di serie B e C. E le prime Scuole Calcio sono nate all'Olivier da una costola del settore giovanile dell'Inter.