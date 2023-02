Piste perfette in Nevegal, la neve tiene, si scia anche a marzo e il venerdì anche in notturna

BELLUNO - Piste bellissime in Nevegàl, il Colle dei bellunesi, la neve tiene e per tutto marzo la società Nevegàl 2021 manterrà gli impianti a disposizione, anche per la sciata in notturna, «anche per ripagare chi ci ha dato fiducia acquistando gli stagionali – fa sapere il presidente Alessandro Molin -. Abbiamo condizioni strepitose, sarebbe un peccato non approfittarne. Sì, la scorsa settimana c’era scirocco, ma poi è scesa neve e il freddo ha fatto il resto». Nel frattempo continuano ad affollare le piste, almeno al mattino gli studenti. Domani ci saranno 130 ragazzi, dopodomani 180.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA