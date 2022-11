BORGO VALBELLUNA - La comunità di Lentiai piange Giuseppe Gris. Da tutti gli amici più stretti e nel lentiaiese era conosciuto come Bepi nella più classica tradizione di abbreviazione del nome e Giuseppe si era fatto conoscere nell'ambito della sua Lentiai di Borgo Valbelluna, ma anche in ambito internazionale con l'azienda che ha diretto per anni e da cui non era mai staccato, la Grimont di Villapiana. La comunità e la sua azienda erano visti come parte della sua famiglia e il suo impegno è stato sempre importante. Ha rivestito il ruolo di consigliere comunale, è stato ai vertici del Lentiai calcio, presidente della società operaia e parte integrante del locale Gruppi degli alpini a cui era molto legato tanto che l'immagine dell'epigrafe lo ritrae proprio con il cappello alpino calzato. Un impegno a tutto tondo quello di Gris che anche alla soglia degli 80 anni, ne aveva 78, non lo ha fermato. Purtroppo il peggiorare di una situazione iniziata qualche mese fa messo la parola fine a una vita intensa e dedicata molti agli altri: «Era stato vittima di una caduta due mesi orsono - spiega Matteo Roncalli, amministratore della Grimont - e proprio quando pareva che tutto si fosse sistemato purtroppo ci ha lasciati».

LA FAMIGLIA

Una notizia che ha lasciato una comunità senza parole. «Non aspettavamo certo questa notizia - prosegue Roncalli - e l'azienda è piombata nel silenzio. Viene a mancare una persona che ci ha sempre accompagnato in questi anni anche se non era più direttamente lui a dirigerla. Non la aveva comunque mai abbandonata ricoprendo il ruolo di presidente anche se la gestione era passata in mani differenti». Roncalli ricorda la sua famiglia: «Era molto attaccato a noi, ma anche ai sui figli Vittorio che vive a Feltre (gestore della libreria Morto da Feltre in via Mezzaterra) e Dimitri che lavora come cuoco a Parigi. Io facevo un po' da portavoce verso l'azienda della situazione, abbiamo sperato che tutto si sistemasse e invece...». Al dolore dei figli si aggiunge quello delle nuore Huyen e Angela, della moglie Paola, della sorella Maria Tersa, del cognato Rosario e della nipote Costanza.

L'ATTIVITÀ

Tutto prende il via nel 1980 quando Giuseppe Gris fece nascere la Grimont. Oltre quarant'anni di attività che hanno portato la ditta sul palcoscenico nazionale e poi mondiale. «Non ha mai abbandonato la sua azienda - commenta Roncalli - e nemmeno i suoi dipendenti. Ha puntato olto sui giovani e li ha fatti crescere, come me, all'interno della ditta e sotto la sua supervisione. Il prodotto che proponiamo si indirizza da sempre verso i particolari per occhiali nell'alta fascia, ma anche verso l'occhiale finito. A questo si aggiunge anche un diversificazione che comprende l'automotive, i casalinghi, il medicale, il comparto elettrico e delle calzature. Rimane comunque la componentistica dell'occhiale il prodotto per cui siamo famosi nel mondo e ci permette di lavorare con i marchi più famosi. Questo grazie all'impegno di questi anni di attività, ma anche grazie alla passione di un uomo che non ha mai lasciato la sua azienda. La famiglia di Giuseppe Gris deve essere fiera di lui». I funerali sabato alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di Lentiai.