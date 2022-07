Previsti forti temporali sull'Alto Piave: scatta l'allerta gialla

BELLUNO - Allerta gialla sull'Alto Piave. Sono attesi forti temporali dalle 12 alla mezzanotte di domani, 25 luglio. Il meteo regionale segnala per la giornata di oggi, 24 luglio, un tempo in prevalenza stabile e soleggiato con brevi e occasionali rovesci soprattutto sulle zone montane. Domani invece il tempo cambia soprattutto nella zona dell'Alto Piave, nel pomeriggio e sera, sulle Dolomiti con possibilità di qualche fenomeno anche intenso. Visti i fenomeni meteorologici attesi, per la zona interessata la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, dalle 12 alla mezzanotte di domani, la fase operativa di “Attenzione” (Allerta Gialla) per criticità idrogeologica nel bacino idrografico “Alto Piave” (BL).

