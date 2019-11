© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Anche il Bellunese vive l'attesa dell' ondata di maltempo prevista per oggi , domenica 17 novembre. Secondo le previsioni, spiega il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi, «ci saranno precipitazioni intense, concentrate soprattutto tra le 3 e le 15. È atteso anche vento in quota, con possibili raffiche di 80-100 chilometri orari, più attenuato nelle valli. Lo Scirocco farà salire lo zero termico fino a 2.600 metri, per cui le nevicate sono previste abbondanti solo sopra i 2.000-2.200 metri. Stanti queste condizioni, i codici sono confermati rosso su Vene A (Alto Piave) e arancione su Vene H (Piave Pedemontano)».In questo momento la situazione critica più importante è laI vigili del fuoco stanno intervenendo alle 10, per un: il fortissimoudito intorno alle 9.30 ha scaricato sullannescando il rogo.Altriin, comune di, e adi Ponte nelle Alpi.Ancora chiusi i passi Dolomitici.