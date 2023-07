Maltempo, grandine e tanto vento nel bellunese. Incendio in un appartamento a Limana colpito da un fulmine

BELLUNO - Alberi caduti su cavi elettrici in tutto il bellunese, in particolare tra le frazioni di Sanzan di Feltre e Santa Maria di Quero. Gli alberi hanno occupato la carreggiata provocando conseguenti difficoltà alla viabilità. A Limana, un fulmine ha centrato un appartamento vicino alla chiesa cittadina nel pomeriggio di ieri, 24 luglio. Fortunatamente non c'erano inquilini al momento dell'incendio ma i danni alla struttura sono stati ingenti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare e circoscrivere le fiamme in un'oretta. Non si è quindi resa necessaria l'evacuazione degli altri nuclei famigliari. In serata, la grandine è tornata colpire ma con chicchi di dimensioni più modeste rispetto alle ondate precedenti.

Forte invece la pioggia e il vento.