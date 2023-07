Grandine, perché è così grossa? La differenza tra Nord e Sud (e quando può essere davvero pericolosa)

La grandine così grossa ha una spiegazione? In questi giorni di maltempo nel Nord Italia, hanno fatto il giro del web le immagini della grandine e dei danni che ha provocato, l'ultimo a un aereo partito da Milano direzione New York e dirottato poi a Roma.

Ma sono state colpite auto, abitazioni e coltivazioni. Il fenomeno di per sé sarebbe prevedibile (anche se meno per la localizzazione) perché associato, soprattutto durante l'estate, a violenti temporali. A sorprendere però nelle ultime occasioni è la grandezza della grandine.

Come nasce la grandine (e perché è così grande)

L'origine della grandine è legata alle turbolenze che si formano all'interno di una nube temporalesca quando la differenza tra la temperatura del suolo e quella in quota è molto elevata. La grandezza del chicco - spiega Carlo Migliore di 3BMeteo - è proporzionale alla potenza della turbolenza perché più forti sono i venti in risalita dalla base della nube, maggiore il peso del chicco che potrà essere sostenuto in quota prima di precipitare.

«Le turbolenze maggiori si hanno nel periodo estivo quando aria più fresca irrompe su un substrato caldo e umido ma bisogna fare delle distinzioni. C'è infatti differenza tra pianure e rilievi. Le pianure sono sicuramente più calde delle zone montuose ed è per questo motivo che sono anche le aree con una maggiore probabilità di grandine grossa. Anche le zone di passaggio tra pianura e rilievo (pedemontane) soprattutto in ragione della forzatura orografica possono essere interessata da grandine di grosse dimensioni. I rilievi hanno un clima meno caldo e generalmente la grandine è più piccola».

Le differenze tra Nord e Sud

La grandezza spesso varia in base alla latitudine: al Nord c'è una maggiore predisposizione alla grandine estiva grossa proprio perché più vicine, più a stretto contatto con la circolazione di aria fresca dell'Europa settentrionale. Al Centro ed al Sud le regioni sono più lontane dalle masse fredde in discesa dal nord Europa dove i fenomeni grandinigeni estivi sono meno pericolosi perché i chicchi di minori dimensioni.