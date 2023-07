Maltempo e caldo record, oggi ancora temporali al Nord e temperature record al Sud: poi cambia tutto, ecco le previsioni

Il nubifragio a Milano e in tutto il Nord Italia, il caldo africano e gli incendi al Sud.

L'Italia è spaccata a metà da un clima impazzito. Mentre il Settentrione è letteralmente sott'acqua, colpito da temporali, grandine e fortissime raffiche di vento, il Meridione vive le sue giornate bollenti con temperature che ieri hanno toccato (in Sardegna) il record europeo. Cosa ci attende per i prossimi giorni? Ecco le previsioni di 3Bmeteo con le tendenze di questa settimana.

Martedì 25 luglio

Nord: Forti rovesci e violenti temporali a più riprese in attenuazione da ovest nel pomeriggio. Rischio grandine grossa e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 28 e 33°C.

Centro: Temporali localmente forti in transito tra Toscana, Umbria e Marche con rischio grandine. Meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 34 e 38°C.

Sud: Sole alternato al transito di velature e stratificazioni a tratti compatte. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 36 e 42°C, locali picchi di 45-47°C.

Mercoledì 26 luglio

Nord: Residui forti temporali al mattino su basso Veneto ed Emilia Romagna poi migliora. Ampie aperture altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31°C.

Centro: Temporali in transito su interne tirreniche, Appennino e Adriatico in assorbimento serale, meglio sulla costa tirrenica. Temperature in netto calo, massime tra 27 e 32 °C.

Sud: Isolati piovaschi tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, specie al pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in sensibile diminuzione, con massime tra 27 e 33°C.

Giovedì 27 luglio

Nord: In prevalenza soleggiato salvo annuvolamenti irregolari e qualche isolato piovasco diurno tra Veneto e Friuli. Temperature stabili, massime tra 27 e 31°C.

Centro: Prevale il sole, locale variabilità diurna in Appennino ma con fenomeni sporadici. Temperature poco variate, massime tra 27 e 32 °C, più altre in Sardegna.

Sud: Soleggiato su coste ed entroterra costiero, variabilità diurna sui rilievi con qualche isolato piovasco. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo, massime tra 27 e 32 °C.

Venerdì 28 luglio

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Sereno altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Sereno.

Sabato 29 luglio

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, Sereno altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

Domenica 30 luglio

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Sereno sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.