AGORDO - EssilorLuxottica supera sè stessa per l'ennesima volta. E dopo vari annunci del medesimo tono, anno dopo anno, anche in questo 2024 l'azienda leader dell'occhialeria mondiale comunica cifre da record in relazione al premio di risultato: oltre 36 milioni di euro complessivi in via di bonifico alle maestranze italiane per una media di circa 4mila euro a testa. È Piergiorgio Angeli, direttore del personale, ad affermare che «con questa distribuzione, la più importante in valore da noi mai erogata, riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell’azienda». Soddisfatte anche le sigle sindacali che hanno contribuito alla definizione dell'accordo che andrà a favore di chi lavora negli stabilimenti produttivi e negli uffici di Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino, Lauriano, Pederobba, Rovereto e Milano.



L'INCONTRO

Si è tenuto ieri l'incontro, in occasione del coordinamento nazionale del Gruppo, tra i rappresentanti di EssilorLuxottica e di quelli sindacali nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil che ha portato allo storico accordo. Il confronto, l'ultimo di vari altri svoltisi nelle settimane scorse, ha portato alla firma per un premio di risultato 2023 complessivo, per i dipendenti italiani, di oltre 36 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto a quella dell'anno scorso. Le parti hanno condiviso e sottoscritto un riconoscimento che ha raggiunto un valore lordo di oltre 36,3 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno, anche in virtù di un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo.

Quest’anno il premio, valutato attraverso gli indicatori di bilancio consolidato di gruppo e di sostenibilità e le componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, può arrivare fino ai 4.100 euro lordi e a oltre 4.400 euro lordi qualora il dipendente scelga di convertire l’importo in beni e servizi welfare.

«La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che, collegata alle azioni condivise di conciliazione tempi di vita e di lavoro, dimostra come la sostenibilità sociale di impresa non solo si può realizzare ma diviene valore aggiunto in termini di relazioni industriali ad ogni livello», commentano i segretari nazionali di Filctem Cgil Sonia Tosoni, Femca Cisl Raffaele Salvatoni e Uiltec Uil Benedetta Missaglia. «Dare valore e dignità al loro lavoro, sostenendo al contempo la competitività delle nostre attività in contesti economici e sociali in continua evoluzione, rimane una priorità per il gruppo, nel solco della nostra tradizione di welfare», sottolinea ancora Angeli.



LE REAZIONI

Ad Agordo, quartier generale della multinazionale in termini produttivi, la soddisfazione si percepisce a pelle. Migliaia sono i bellunesi che ogni giorno contribuiscono a realizzare montature, rifiniture, confezioni e spedizioni. «Penso di poter parlare per tutti i miei colleghi - afferma Mario Bassani, operaio in linea - nel dire grazie a Luxottica per tutto quello che ci dà. Il nostro lavoro in serie a volte è duro, non è tutto rose e fiori... Ma quello che ci viene restituito è molto, molto di più in termini economici, di welfare e di considerazione umana. Grazie al presidente Milleri e ai tutti i suoi collaboratori. Con un ricordo speciale al nostro fondatore Leonardo Del Vecchio che abbiamo tutti nel cuore».