AGORDO - Un nuovo risultato positivo nel programma di Luxottica di coinvolgere i dipendenti nell'azionariato dell'azienda: nel 2022 è stato toccato un nuovo record con 72.000 persone che lavorano per il gruppo in 85 paesi che detengono ora una partecipazione finanziaria in EssilorLuxottica. «A dimostrazione - spiegano dall'azienda - della fiducia nella strategia e nella mission del gruppo, che è quella di aiutare le persone a vedere meglio e vivere meglio». E tutto questo arriva nonostante un difficile contesto economico globale.

CIFRE E PERCENTUALI

Nel 2022 sono stati quasi 58mila i dipendenti che ne avevano diritto e che hanno aderito al programma in 80 paesi, con un tasso di sottoscrizione del 65%. I dipendenti azionisti sono cresciuti costantemente nel corso degli anni: dai circa 63mila nel 2020 ai 67mila nel 2021, ai 72mila dell'anno successivo. In Italia hanno aderito il 57% dei dipendenti aventi diritto, ovvero circa 13mila persone , in crescita rispetto al dato 2021. 9 dipendenti su 10 (oltre il 90%), fra coloro che hanno aderito al progetto, ha acquistato il massimo delle azioni (4 + 4).

GLI STABILIMENTI

Agordo si conferma il miglior stabilimento veneto con un tasso di partecipazione di quasi il 60%, seguito da Cencenighe (56,3%), Pederobba (56,8%) e Sedico (53,7%), tutti con tassi di sottoscrizione in crescita rispetto al 2021. Nel perimetro degli stabilimenti italiani, inoltre, più di un operaio su due ha allineato i suoi interessi a quelli del gruppo, con un valore che va oltre il vantaggio puramente economico e assume piuttosto un significato simbolico: «Così si consolida il legame tra l'azienda e le sue persone, nel solco della volontà di Leonardo Del Vecchio e del presidente e amministratore delegato Francesco Milleri», commenta l'azienda.

IL SISTEMA

Il meccanismo di Boost, questo il nome del programma per fidelizzare i dipendenti chiedendo loro di acquistare azioni di EssilorLuxottica, è semplice: durante il periodo di sottoscrizione (tra ottobre e novembre 2022) i dipendenti hanno avuto la possibilità di acquistare azioni EssilorLuxottica a condizioni agevolate. Il prezzo di sottoscrizione era corrispondente alla media delle 20 quotazioni di apertura del titolo nei giorni precedenti all'annuncio del prezzo. Era possibile scegliere tra cinque opzioni d'investimento, acquistando il valore di mezza, una, due, tre o quattro azioni. EssilorLuxottica ha raddoppiato l'investimento, offrendo un numero corrispondente di azioni gratuite. «L'azionariato dei dipendenti è centrale nella cultura e nella strategia di sviluppo a lungo termine di EssilorLuxottica, al pari della trazione di welfare del gruppo profondamente radicata in Italia» aggiunge l'azienda. Nel corso degli anni, il coinvolgimento della comunità dei dipendenti azionisti è stato fondamentale per il successo dell'azienda.