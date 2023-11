Alpago. Pecore e agnelli sbranati, chiude l'allevamento Doladino. Lo chef De Pra: «Da ora solo capi francesi»

ALPAGO (BELLUNO) - Chiude l'allevamento di pecore e agnelli dell'azienda agricola Doladino. Ad annunciarlo è lo stesso chef sui social. «Questa notte le ultime pecore e agnelli del nostro allevamento sono state sbranate dal lupo. Riccardo De Pra.

«Vi ricordo - continua - che gli stessi enti sono pagati da noi contribuenti per non intervenire o addirittura per lavorare la notte per sparare dei pallini di gomma atti a “spaventare il lupo”. In merito all’idiozia politica promotrice dell’inserimento del lupo nelle nostre vallate proprio non ne voglio neanche parlare in quanto le mie offese potrebbero non essere sufficienti a rendere giustizia. Da oggi termina anche l’utilizzo e la promozione dell’agnello dell’Alpago da parte del ristorante Dolada nonostante esso sia tra i fondatori di questo presidio. Da ora utilizzeremo agnello francese “manex tête noire” per ricordare agli allevatori locali che se questi fatti succedessero in Francia, gli allevatori francesi porterebbero i loro greggi a pascolare/protestare sull’autostrada che porta verso MilanoCortina2026 e non resterebbero a belare su Facebook come delle pecore intimorite».