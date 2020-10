Covid, 4 positivi chiuso il convitto dell'Istituto alberghiero

LONGARONE - Il convitto maschile annesso all'Istituto professionale alberghiero di Longarone è stato chiuso dopo la scoperta di positività al Coronavirus. I tamponi erano stati decisi dall'azienda Ulss 1 Dolomiti per la verifica dei contatti di due casi positivi nella scuola; altre due positività sono state così trovate in uno studente e in un insegnante. È stata quindi posta in quarantena la classe e chiuso il convitto annesso alla scuola.

Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA