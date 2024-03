FELTRE - L'azienda Wienerberger completa con successo l'acquisizione di Terreal e rafforza a livello europeo il suo ruolo di leader nel mercato delle coperture a falde, in qualità di esperto nei sistemi innovativi per le coperture e per il fotovoltaico. Ma non solo. Con questa operazione si espande nel mercato delle ristrutturazione aumentando il potenziale di crescita.



L'ACQUISIZIONE

Wienerberger, fornitore leader a livello mondiale nella produzione di soluzioni innovative e sostenibili per l'intero involucro edilizio, per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni, nonché per le infrastrutture legate alla gestione dell'acqua e dell'energia, ha annunciato la conclusione con successo della più grande acquisizione nella storia dell'azienda. Con il rispetto di tutte le condizioni imposte come prerequisito per l'approvazione dell'accordo, è stata conclusa l'acquisizione delle attività di Terreal in Francia, Italia, Spagna e Stati Uniti, oltre al marchio Creaton in Germania. Wienerberger, che ha un proprio stabilimento anche a Villabruna, prevede che l'acquisizione genererà in Europa un fatturato annuo aggiuntivo di circa 740 milioni di euro. Si prevede che il business combinato tra le due aziende, nell'ambito delle coperture a falda, permetterà di raggiungere una superficie totale di circa 75 milioni di metri quadrati coperti all'anno. L'operazione comprende 29 siti produttivi e quasi 3.000 dipendenti Terreal, che da oggi entrano a far parte della squadra Wienerberger e la cui passione e creatività contribuiranno attivamente a dare forma all'edilizia del futuro. Questo importante passo rafforza la posizione di questa realtà quale fornitore leader di soluzioni fotovoltaiche e di sistemi innovativi per le coperture, nonché di proposte per l'intero involucro edilizio sia in Europa che in Nord America. «L'adeguamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio europeo rappresenta un passo essenziale nel percorso verso la neutralità climatica e un contributo importante per la creazione di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili. Con l'acquisizione di Terreal, Wienerberger si posiziona come l'esperto europeo per le coperture a falda, con un portafoglio prodotti che spazia dalle soluzioni fotovoltaiche ai sistemi di raccolta dell'acqua piovana, a cui si aggiungono accessori e materiali isolanti. Quest'offerta così completa rappresenta un solido punto di partenza per un'ulteriore crescita», afferma Heimo Scheuch, Ceo di Wienerberger. Un'acquisizione che non rappresenta solo il perfetto passo avanti nelle strategie di crescita del valore aggiunto per Wienerberger, ma anche un passaggio essenziale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità che l'azienda si è prefissata.



RISVOLTI FELTRINI

A livello locale, questa acquisizione vedrà l'integrazione tra i quattro stabilimenti di Wienerberger siti a Bubano, Feltre, Terni e Gattinara, focalizzati nella produzione di laterizi, blocchi per solaio e tavelle, e i tre stabilimenti Terreal, in cui vengono prodotti tegole in cotto (Valenza), mattoni faccia a vista (Noale) o entrambi i prodotti (Castiglion Fiorentino). A livello italiano l'unione tra le due aziende rappresenta un completamento ideale tra due realtà che, da un lato, mostrano una storia comune, con un'importante esperienza nell'ambito dell'argilla cotta e, dall'altro, propongono gamme di prodotto del tutto complementari. «L'unione tra queste due realtà storiche porterà alla creazione di un'azienda unica, che sarà in grado di affrontare le sfide future e di crescere, trasformando in opportunità le nuove tendenze che caratterizzeranno il mercato dei prossimi anni» commenta l'amministratore delegato di Wienerberger Italia Robert Lang.