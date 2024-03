ROVIGO - Droni, robot che raccolgono la frutta, sensori per l'irrigazione, zootecnia di precisione. L'agricoltura del futuro si affiderà sempre di più all'intelligenza artificiale, con tecnologie e metodologie che saranno in grado di trasformare radicalmente il lavoro agricolo, sia per affrontare i cambiamenti climatici che per ottimizzare i processi di coltivazione e raccolta. "Agricoltura e intelligenza artificiale. Un nuovo approccio tra sviluppo economico e sostenibilità", sarà il tema di Food&Science Festival lab Rovigo, promosso da Confagricoltura Rovigo in collaborazione con Confagricoltura Mantova, che si svolgerà venerdì 8, alle 9, al Salone del grano della Camera di commercio in piazza Garibaldi. Il convegno è organizzato a corollario del Food&Science festival di Mantova, rassegna scientifica che interroga agricoltura e ricerca sulle sfide globali del nostro tempo, che andrà in scena dal 17 al 19 maggio. Ad anticiparla sarà una serie di appuntamenti diffusi, mirati ad arricchire l'offerta della manifestazione mantovana, con partenza proprio da Rovigo per poi fare tappa a Bergamo, Ferrara, Parma, Pavia e Alessandria. A Rovigo il focus sarà una riflessione sugli sviluppi e le applicazioni dell'intelligenza artificiale, con scienziati e docenti universitari che faranno il punto sulla ricerca e sulle tecnologie che stanno nascendo per le aziende.



GLI ORGANIZZATORI

«Il festival, che approda a Rovigo per il secondo anno grazie a un rapporto di collaborazione con Mantova, è un percorso di conoscenza e divulgazione dei temi legati alla crescita e allo sviluppo del settore agroalimentare - spiega Lauro Ballani, presidente di Confagricoltura Rovigo - quest'anno abbiamo scelto di approfondire il tema dell'intelligenza artificiale perché sta diventando sempre più importante per lo sviluppo delle nostre aziende. Pensiamo al robot, presentato da Confagricoltura a Fieragricola, che raccoglie la frutta, ma anche all'utilizzo di droni o alle applicazioni artificiali che aiutano ad affrontare la siccità. Ci sono analisi e studi sul Delta del Po mirati proprio a delineare le strategie del futuro nell'ottica di una carenza d'acqua. Altri campi interessanti sono legati ai sensori smart, collegati a Internet, che rilevano i dati ambientali, e ai sistemi Decision support system, che attraverso l'analisi degli andamenti temporali dei parametri di interesse, permettono di decidere quali azioni concretamente intraprendere per migliorare le produzioni in serra». Sarà Ballani ad aprire la giornata insieme a Daniele Sfulcini, direttore di Confagricoltura Mantova, e a Cristiano Corazzari, assessore al Territorio.