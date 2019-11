Lattebusche, addio a Donazzolo, per 30 anni presidente della cooperativa

PEDAVENA - Se n'è andato ieri all'età di 86 anni Francesco Saverio Donazzolo, per oltre trent'anni presidente della cooperativa Lattebusche. Imprenditore agricolo di Pedavena, con un carattere a tratti aspro e spigoloso, ha saputo in tanti anni difendere l'agricoltura di montagna e gli allevatori del territorio. Francesco Saverio Donazzolo, classe 1933, era un imprenditore agricolo vecchio stampo. Un agricoltore di quelli veri, che ha saputo sviluppare la sua azienda di Pedavena e portarla ad alti livelli, difendendo però nel contempo anche gli allevatori dell'intera provincia. Proprio per la sua passione per il territorio e l'agricoltura, Donazzolo è stato per oltre trent'anni presidente della cooperativa Lattebusche.



