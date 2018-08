Ladri nella villetta a colpi di piccone: amaro rientro ma bottino zero

di Olivia Bonetti

MEL - Hanno preso a picconate la finestra di casa e poi hanno messo tutto a soqquadro: cercavano soldi o gioielli. Brutto ponte di Ferragosto per Tullio Sancandi, pensionato 83enne per anni sarto del paese, che vive in via Campo San Pietro. I ladri sono entrati nella sua abitazione mentre lui, che vive solo, stava trascorrendo la giornata in montagna con amici. I ladri non hanno trovato nulla da rubare e se ne sono andati a mani vuote: insomma hanno lavorato tanto per nulla. IL PRESENTIMENTO «Me lo sentivo che prima o poi sarebbero...